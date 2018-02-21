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ТЭК 21.02.2018 15:47

Сангачальский терминал в конце II квартала 2018г будет готов к подаче газа со Стадии-2 Шах-Дениз в ЮГК - BP

Мощность Сангачальского по экспорту газа после его расширения в рамках проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составит 2,8 млн кубофутов газа в сутки, сообщил главный менеджер проекта по расширению объектов в рамках Стадии-2 Рахман Рахманов журналистам в среду.

"В настоящее время мощность Сангачальского терминала по экспорту газа составляет 1 млн кубофутов в сутки. После завершения работ по расширению терминала в рамках Стадии-2 его мощность увеличится еще на 1,8 млн кубофутов газа и составит 2,8 млн кубофутов/сут",- сказал Р.Рахманов.

Он сообщил, что к настоящему времени механические работы по расширению терминала выполнены на 100%, работы по пуску в эксплуатацию объектов "Стадии-2" на терминале - на 94,5%.

"Работы по расширению Сангачальского терминала начались в 2014 году. К выполнению этих работ было максимально привлечено 9,5 тыс. человек. В рамках работ проложено 2,2 млн метров кабелей, 134 км трубопроводов и установлено 19 тыс. тонн металлоконструкций. Терминал будет готов к подаче в систему Южного газового коридора" газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 в конце II-го квартала 2018 года. В настоящее время на терминале работает 800-1000 человек, после расширения число сотрудников увеличится еще на 150 человек", - подчеркнул он.

Р.Рахманов также напомнил, что при стоимости проекта "Стадия-2" разработки месторождения Ша-Дениз в $28 млрд к настоящему времени израсходовано $20 млрд.

Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся в июне 2018 года, в Европу - в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Н.Аббасова

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Тэги: ТЕРМИНАЛ, ГАЗ, ГОТОВНОСТЬ


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