13 человек пострадали в столкновении автобуса и легковых автомобилей в Мурманской области

Тринадцать человек, в том числе двое детей пострадали в результате автоаварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями в Мурманской области, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"По предварительной информации, на пятом километре автодороги Апатиты-Кировск произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей, в результате пострадали 13 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших - двое детей.

"Погибших в ДТП нет, информация уточняется",- добавил он.