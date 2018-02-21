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СНГ 21.02.2018 15:57

13 человек пострадали в столкновении автобуса и легковых автомобилей в Мурманской области

Тринадцать человек, в том числе двое детей пострадали в результате автоаварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями в Мурманской области, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"По предварительной информации, на пятом километре автодороги Апатиты-Кировск произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей, в результате пострадали 13 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших - двое детей.

"Погибших в ДТП нет, информация уточняется",- добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МУРМАНСК, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]