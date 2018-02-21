Расходы ЕС на образование должны вырасти вдвое с 2020г - экспертная группа

Бюджет Европейского союза на образование и инновации с 2020 года должен быть увеличен вдвое для сохранения числа рабочих мест в промышленности, считает экспертная группа ЕС по промышленной политике.
Для этого Брюссель должен пересмотреть свои приоритеты, сообщает информагентство dpa, в распоряжении которого находится еще не опубликованный доклад специальной комиссии ЕС.
По данным экспертов, с 2008 года по 2012 год число рабочих мест в промышленных отраслях стран ЕС сократилось на 3,8 млн. Однако с 2013 года ситуация изменилась, и появилось 1,5 млн рабочих мест.
Новые рабочие места позволят стимулировать рост производительности труда, полагают эксперты. При этом ежегодные темпы подъема данного показателя в ЕС (2,7%) превышают рост в США (0,7%) и Южной Корее (2,3%).
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер созвал экспертную группу по промышленной политике весной 2017 года, ее возглавил экс-министр научных исследований ФРГ Юрген Рюттгерс. Поводом для учреждения комиссии послужили, кроме прочего, опасения ликвидации рабочих мест в промышленности в процессе роботизации и развития цифровых технологий, сообщает Deutsche Welle.
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