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Дальнее зарубежье 21.02.2018 20:03

Расходы ЕС на образование должны вырасти вдвое с 2020г - экспертная группа

Бюджет Европейского союза на образование и инновации с 2020 года должен быть увеличен вдвое для сохранения числа рабочих мест в промышленности, считает экспертная группа ЕС по промышленной политике.

Для этого Брюссель должен пересмотреть свои приоритеты, сообщает информагентство dpa, в распоряжении которого находится еще не опубликованный доклад специальной комиссии ЕС.

По данным экспертов, с 2008 года по 2012 год число рабочих мест в промышленных отраслях стран ЕС сократилось на 3,8 млн. Однако с 2013 года ситуация изменилась, и появилось 1,5 млн рабочих мест.

Новые рабочие места позволят стимулировать рост производительности труда, полагают эксперты. При этом ежегодные темпы подъема данного показателя в ЕС (2,7%) превышают рост в США (0,7%) и Южной Корее (2,3%).

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер созвал экспертную группу по промышленной политике весной 2017 года, ее возглавил экс-министр научных исследований ФРГ Юрген Рюттгерс. Поводом для учреждения комиссии послужили, кроме прочего, опасения ликвидации рабочих мест в промышленности в процессе роботизации и развития цифровых технологий, сообщает Deutsche Welle.

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Тэги: ЕВРОПА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПОЛИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]