Азербайджан в 2017 году увеличил экспорт томатов в Россию в 1,5 раза

Азербайджан в 2017 году экспортировал в Россию томатов на сумму $151 млн 196,01 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.

«В 2017 году Азербайджан экспортировал в Россию свежих или очищенных томатов в объеме 153 тыс. 204,77 тонн на сумму $151 млн 196,01 тыс. В 2016 году экспорт указанной продукции в РФ составил 100 тыс. 645,69 тонн на сумму $93 млн 955,02 тыс. Таким образом, в 2017 году экспорт увеличился на 52,2% в количественном выражении и на 60,9% - в стоимостном», - отметили в правительстве.

В целом, на РФ пришлось 99,8% экспорта томатов из Азербайджана за 2017 год.

Б.Рустамбеков