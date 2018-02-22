Азербайджан в 2017 году увеличил экспорт томатов в Россию в 1,5 раза

Азербайджан в 2017 году экспортировал в Россию томатов на сумму $151 млн 196,01 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.
«В 2017 году Азербайджан экспортировал в Россию свежих или очищенных томатов в объеме 153 тыс. 204,77 тонн на сумму $151 млн 196,01 тыс. В 2016 году экспорт указанной продукции в РФ составил 100 тыс. 645,69 тонн на сумму $93 млн 955,02 тыс. Таким образом, в 2017 году экспорт увеличился на 52,2% в количественном выражении и на 60,9% - в стоимостном», - отметили в правительстве.
В целом, на РФ пришлось 99,8% экспорта томатов из Азербайджана за 2017 год.
Б.Рустамбеков
ЦИК утвердил СМИ для бесплатной предвыборной агитации кандидатов в президенты Азербайджана
Алиев распорядился о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане
Очередное заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии состоится в России
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз золотых изделий весом более 185 грамм
В Азербайджане создается Совет координации научных исследований
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Генсек НАТО напоминает, что двери альянса открыты для стран Западных Балкан
Совет ЕС продлит 26 февраля индивидуальные санкции в отношении России
Конверт с белым порошком поступил по почте к британскому принцу Гарри и его невесте
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
В Баку прошла лекция «Мир искусства Гейсар Кашиевой»
Состоялось заседание транспортного комитета Caspian European Club
В Азербайджане созданы все условия для бизнеса, - Сахиль Бабаев
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»