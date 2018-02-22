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АПК 22.02.2018 15:08

Азербайджан в 2017 году увеличил экспорт томатов в Россию в 1,5 раза

Азербайджан в 2017 году экспортировал в Россию томатов на сумму $151 млн 196,01 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.

«В 2017 году Азербайджан экспортировал в Россию свежих или очищенных томатов в объеме 153 тыс. 204,77 тонн на сумму $151 млн 196,01 тыс. В 2016 году экспорт указанной продукции в РФ составил 100 тыс. 645,69 тонн на сумму $93 млн 955,02 тыс. Таким образом, в 2017 году экспорт увеличился на 52,2% в количественном выражении и на 60,9% - в стоимостном», - отметили в правительстве.

В целом, на РФ пришлось 99,8% экспорта томатов из Азербайджана за 2017 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТ, ТОМАТЫ-РФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]