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СНГ 22.02.2018 17:47

Шесть граждан Таджикистана осуждены за попытку взорвать маршрутку в Люберцах в 2016 году

Меосковский окружной военный суд приговорил шесть граждан Таджикистана к наказанию от 12 до 18 лет колонии за попытку взрыва маршрутного такси в подмосковных Люберцах в 2016 году.

"Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить им наказание в виде лишения свободы: Латипову на 12 лет, Муминову - 18 лет, Самардини - 18 лет, Хасанову - 18 лет. Хикматуллои - 13 лет, Юлдашеву - 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил в четверг судья Игорь Семин.

Согласно приговору, подсудимые признаны виновными по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в участии в террористическом сообществе, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Четверо подсудимых признали вину полностью, двое - частично.

Как установлено следствием и судом, подсудимые являлись сторонниками радикального ислама, в связи с чем решили примкнуть к террористической группировке ИГИЛ .

"В качестве "входного билета" им было предложено совершить теракт. Подсудимые, утверждает гособвинение, решили подорвать маршрутное такси в Люберцах. Чтобы осуществить свой план, они оставили внутри машины ведро со взрывчаткой и прикрепленным к ней в качестве пускового механизма телефоном", - рассказала ранее пресс-секретарь суда И.Жирнова.

Избежать взрыва удалось благодаря бдительности пассажиров маршрутки.

Прокурор в ходе прений требовал для подсудимых наказания от 12 до 16 лет колонии строгого режима со штрафом каждому в 400 тыс. руб.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАЖДАНЕ, ПРИГОВОР


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