Шесть граждан Таджикистана осуждены за попытку взорвать маршрутку в Люберцах в 2016 году

Меосковский окружной военный суд приговорил шесть граждан Таджикистана к наказанию от 12 до 18 лет колонии за попытку взрыва маршрутного такси в подмосковных Люберцах в 2016 году.
"Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить им наказание в виде лишения свободы: Латипову на 12 лет, Муминову - 18 лет, Самардини - 18 лет, Хасанову - 18 лет. Хикматуллои - 13 лет, Юлдашеву - 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил в четверг судья Игорь Семин.
Согласно приговору, подсудимые признаны виновными по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в участии в террористическом сообществе, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.
Четверо подсудимых признали вину полностью, двое - частично.
Как установлено следствием и судом, подсудимые являлись сторонниками радикального ислама, в связи с чем решили примкнуть к террористической группировке ИГИЛ .
"В качестве "входного билета" им было предложено совершить теракт. Подсудимые, утверждает гособвинение, решили подорвать маршрутное такси в Люберцах. Чтобы осуществить свой план, они оставили внутри машины ведро со взрывчаткой и прикрепленным к ней в качестве пускового механизма телефоном", - рассказала ранее пресс-секретарь суда И.Жирнова.
Избежать взрыва удалось благодаря бдительности пассажиров маршрутки.
Прокурор в ходе прений требовал для подсудимых наказания от 12 до 16 лет колонии строгого режима со штрафом каждому в 400 тыс. руб.
ЦИК утвердил СМИ для бесплатной предвыборной агитации кандидатов в президенты Азербайджана
Алиев распорядился о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане
Очередное заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии состоится в России
Состоялось заседание азербайджано-египетской межправкомиссии
Курс манат/доллар на 23 февраля - 1,7001 манат/$1
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз золотых изделий весом более 185 грамм
В Азербайджане создается Совет координации научных исследований
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
В Баку прошла лекция «Мир искусства Гейсар Кашиевой»
Состоялось заседание транспортного комитета Caspian European Club
В Азербайджане созданы все условия для бизнеса, - Сахиль Бабаев
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»