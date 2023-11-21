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ТЭК 21.11.2023 21:04

Рахмон предложил РФ размещать в Таджикистане энергоемкие производства с использованием "зеленой энергии" таджикских ГЭС

Таджикистан готов предоставить России свою территорию для размещения энергоемких производств с использованием "зеленой энергии", заявил президент республики Эмомали Рахмон.

"Таджикистан имеет возможности для размещения на своей территории энергоемких производств с использованием "зеленой энергии" при минимальном воздействии на окружающую среду. Выражаем готовность к развитию конструктивного взаимовыгодного сотрудничества Россией по этому направлению", - заявил Рахмон по итогам переговоров на высшем уровне в Москве.

По его словам, с учетом огромных гидроэнерегетических ресурсов страна активно развивает "зеленую энергетику".

Рахмон напомнил, что в Таджикистане имеется 13 тыс. ледников, за счет которых формируется 68% водных ресурсов Центральной Азии. По общим запасам гидроэнергетических ресурсов страна занимает восьмое, а по их удельным запасам на душу населения - второе место в мире.

"Сегодня республика производит 98% электроэнергии на гидроэлектростанциях, т.е. из возобновляемых источников - "зеленой энергии", занимая по этому показателю шестое место в мире. Мы намерены удвоить мощности по производству экологически чистой электроэнергии, как ключевой основы для продвижения "зеленой экономики", - заявил Рахмон.

Президент Таджикистана во вторник находится в России с официальным визитом. На встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным он, в том числе, затронул тему добычи урана в Таджикистане, а также тему строительства Сангтудинской ГЭС-1, отметив, что "до сих пор остаются отдельные нерешенные вопросы".

ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" - совместное предприятие России и Таджикистана, образовано 16 февраля 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РАХМОН, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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