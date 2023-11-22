Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300 - Путин

Россия в рамках создания общей системы ПВО стран ОДКБ поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, правительство РФ до конца года должно завершить все необходимые процедуры, связанные с развертыванием системы ПВО в Таджикистане, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Таджикистана (...), мы уже поставили Таджикистану два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но напоминаю, правительство должно до конца года выпустить соответствующее распоряжение", - сказал Путин на совещании в среду с членами кабинета министров.
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