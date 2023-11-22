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Регион 22.11.2023 18:24

Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300 - Путин

Россия в рамках создания общей системы ПВО стран ОДКБ поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, правительство РФ до конца года должно завершить все необходимые процедуры, связанные с развертыванием системы ПВО в Таджикистане, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Таджикистана (...), мы уже поставили Таджикистану два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но напоминаю, правительство должно до конца года выпустить соответствующее распоряжение", - сказал Путин на совещании в среду с членами кабинета министров.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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