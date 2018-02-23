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Дальнее зарубежье 23.02.2018 07:53

Госдеп США утверждает, что РФ не заинтересована в окончании конфликта в Сирии

В Госдепартаменте США считают, что Россия не заинтересована в окончании сирийского конфликта.

"Исходя из их (российских - ИФ) действий, я не уверена, что они заинтересованы в том, чтобы это (конфликт в Сирии - ИФ) закончилось", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

Она напомнила о совместном заявлении президентов США и РФ, сделанном по итогам встречи во Вьетнаме.

"Это обязательства, которые Россия взяла на себя, но она их не выполняет", - отметила она.

Представитель госдепа также призвала РФ "к выполнению своих обязательств".

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Тэги: ГОСДЕП, СИРИЯ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]