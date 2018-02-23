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СНГ 23.02.2018 19:30

Даже если миротворцы ООН не помогут решить конфликт в Донбассе, они проложат дорогу - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что миротворческая миссия ООН в Донбассе поспособствует урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Я не очень верю, что это (миротворческая миссия ООН в Донбассе - ИФ) будет осуществлено, но этот шаг должен быть сделан. Даже если миротворцы не помогут окончательно, то они проложат дорогу", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Л.Кравчук убежден, что "минский формат" необходимо расширить и реформировать.

"То, что Минский формат не работает - общеизвестно. Я думаю, что нам этот вопрос надо очень просто поставить.... Или "минский формат" реформировать по составу - можно добавить Польшу, США и там должны быть главы государств", - пояснил экс-президент.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ООН, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]