Даже если миротворцы ООН не помогут решить конфликт в Донбассе, они проложат дорогу - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что миротворческая миссия ООН в Донбассе поспособствует урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Я не очень верю, что это (миротворческая миссия ООН в Донбассе - ИФ) будет осуществлено, но этот шаг должен быть сделан. Даже если миротворцы не помогут окончательно, то они проложат дорогу", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Л.Кравчук убежден, что "минский формат" необходимо расширить и реформировать.

"То, что Минский формат не работает - общеизвестно. Я думаю, что нам этот вопрос надо очень просто поставить.... Или "минский формат" реформировать по составу - можно добавить Польшу, США и там должны быть главы государств", - пояснил экс-президент.