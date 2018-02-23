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ТЭК 23.02.2018 20:54

Словацкая Nafta готова инвестировать до $200 млн в разработку Юзовской площади на Украине

Словацкая компания Nafta намерена принять участие в разработке Юзовской площади (Харьковская и Донецкая область), сообщила пресс-служба Ассоциации газодобывающих компаний Украины со ссылкой на начальника департамента разведки и добычи Nafta Йозефа Левоча.

"Представители компании Nafta (в ходе встречи с ассоциацией - ИФ) рассказали о своих планах участия в проекте реализации соглашения о разделе продукции и готовности взять обязательства по бурению не менее 15 новых скважин на Юзовском участке и инвестировать до $200 млн в разведку в первые пять лет", - отметили в ассоциации.

Как сообщалось, ведущая словацкая нефтегазовая компания Nafta и Cub Energy (США) намерены пробурить свою первую скважину на Ужгородской газовой площади в 2018 году. Nafta приобрела у Cub Energy 50% в Ужгородской газовой площади летом 2016 года.

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Тэги: УКРАИНА, NAFTA, ЮЗОВСКАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]