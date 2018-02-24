Армянская диаспора сорвала «Казанскую формулу» урегулирования карабахского конфликта – российский политолог

«Казанскую формулу» урегулирования карабахского конфликта провалила армянская диаспора, заявил российский политолог Сергей Марков.

«Суть «Казанской формулы», разработанной на основе мадридских принципов, достаточно определенная. Обмен - Армения передает Азербайджану семь районов вокруг Нагорного Карабаха, за что получает согласие Баку на два перехода, соединяющих Нагорный Карабах c Арменией», - заявил С.Марков агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, согласно этой формуле, происходит «деблокада Армении, в зону конфликта вводятся те или иные подразделения ОБСЕ, а также демилитаризация этих регионов и начинаются переговоры по статусу Нагорного Карабаха».

«Таким образом, де-факто получается, что Нагорный Карабах получает временный статус, Азербайджан, чуть ли не половину захваченных Арменией территорий, Ереван – деблокаду. Выгода взаимная очевидна»,- отметил он.

По словам С.Маркова, по «Казанской формуле» был достигнут консенсус конфликтующих сторон, и к концу 2016 года все должно было решиться. «Оптимизм был большой, предполагалось, что уже скоро беженцы начнут возвращаться к своим родным очагам. Но не случилось», - отметил политолог.

С.Марков заявил, что «Казанскую формулу» урегулирования конфликта сорвала радикальная армянская диаспора. «Было давление радикалов, в том числе радикальной диаспоры Армении. Мы знаем, что давление там достаточно высокое и руководство Армении несколько опасалось, насколько я понимаю»,- отметил он.

«Вопрос заключается в том, что Азербайджан и посредники должны помочь руководству Армении пойти на исторический компромисс»,- добавил он.

По его мнению, после президентских выборов в Азербайджане, Армении и РФ опять возникает возможность интенсификации переговоров. «Причем тут важны не переговоры ради переговоров, а содержательное развитие», - сказал С.Марков.

Ф.Исазаде