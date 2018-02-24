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Дальнее зарубежье 24.02.2018 14:24

Число жертв двойного теракта в Сомали достигло почти 40 человек

По меньшей мере, 38 человек погибли в результате терактов, произошедших в столице Сомали Могадишо, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее СМИ сообщили о 18 погибших. По данным телеканала "Евроньюс", трагедия произошла недалеко от резиденции президента и одного из отелей.

На воздух взлетели два автомобиля, после чего была слышна перестрелка боевиков с сотрудниками местных правоохранительных органов.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

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Тэги: СОМАЛИ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]