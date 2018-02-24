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Карабахский конфликт 24.02.2018 16:02

Баку ущерб от оккупации армянскими военными Ходжалы оценивает в свыше $170 млн

Баку ущерб нанесенный Азербайджану армянскими вооруженными силами в результате оккупации города Ходжалы оценивает в свыше $170 млн , отмечается в совместном заявлении МИД и Генпрокуратуры Азербайджана.

«Из-за оккупации армянскими вооруженными силами города Ходжалы Азербайджану и гражданам страны нанесен ущерб на сумму, более $170 млн»,- подчеркивается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что оценка причин и результатов войны, начатой Армений против Азербайджана, и все имеющиеся факты Ходжалинской трагедии доказывают, что преступления, совершенные в этом городе не были из категории рядовых и случайных.

«Напротив, это является неотъемлемой частью широкомасштабной политики Армении по систематическому насилию, которая отражает такие уродливые идеи как расовое превосходство, этническая дискриминация и ненависть. Целенаправленная резня мирных жителей в Ходжалы была направлена исключительно на их массовое уничтожение, потому что они были азербайджанцами», - подчеркивается в заявлении.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]