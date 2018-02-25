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Внешняя политика 25.02.2018 19:36

Азербайджан служит примером для других стран по условиям, созданным для еврейской общины–глава АЕК

Азербайджан является примером для других стран по условиям, созданным в стране для представителей еврейской общины, считает президент Американского еврейского комитета Джон Шапиро.

Как сообщает сайт главы государства, президент Ильхам Алиев в воскресенье принял президента АЕК.

«Дж.Шапиро в ходе встречи отметил, что в Азербайджане созданы очень хорошие условия для представителей еврейской общины, что служит примером для других стран», -отмечается в информации.

И.Алиев в свою очередь отметил, что в Азербайджане созданы возможности для проживания представителей еврейской общины, как и представителей других народов и общин в условиях свободы и процветания.

«Представители еврейской общины являются активными членами азербайджанского общества, верны своим традициям и вносят свой вклад в развитие Азербайджана и в дело доведения правды о стране всему миру», – отметил И.Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что в Азербайджане господствуют мультикультурализм и толерантность и это является нормой жизни в стране.

Стороны также выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Израилем и Азербайджаном и США.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРЕИ, УСЛОВИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]