Азербайджан служит примером для других стран по условиям, созданным для еврейской общины–глава АЕК

Азербайджан является примером для других стран по условиям, созданным в стране для представителей еврейской общины, считает президент Американского еврейского комитета Джон Шапиро.
Как сообщает сайт главы государства, президент Ильхам Алиев в воскресенье принял президента АЕК.
«Дж.Шапиро в ходе встречи отметил, что в Азербайджане созданы очень хорошие условия для представителей еврейской общины, что служит примером для других стран», -отмечается в информации.
И.Алиев в свою очередь отметил, что в Азербайджане созданы возможности для проживания представителей еврейской общины, как и представителей других народов и общин в условиях свободы и процветания.
«Представители еврейской общины являются активными членами азербайджанского общества, верны своим традициям и вносят свой вклад в развитие Азербайджана и в дело доведения правды о стране всему миру», – отметил И.Алиев.
Глава государства также подчеркнул, что в Азербайджане господствуют мультикультурализм и толерантность и это является нормой жизни в стране.
Стороны также выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Израилем и Азербайджаном и США.
Н.Аббасова
ЕЦБ ликвидирует латвийский ABLV Bank, правительство заявляет о стабильной ситуации в финсекторе
Роснефть получила возможность участвовать в ближайшем тендере в Бразилии
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады
Президент Алиев повысил стипендии докторантов и студентов на 10%
Президент Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии не окажет влияния на операцию турецких военных в районе Африна - вице-премьер Турции
За год в РФ было осуждено 4,2 тыс. военнослужащих
Путин, Макрон и Меркель договорились активизировать обмен информацией по различным каналам по ситуации в Сирии - Кремль
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»