Азербайджан служит примером для других стран по условиям, созданным для еврейской общины–глава АЕК

Азербайджан является примером для других стран по условиям, созданным в стране для представителей еврейской общины, считает президент Американского еврейского комитета Джон Шапиро.

Как сообщает сайт главы государства, президент Ильхам Алиев в воскресенье принял президента АЕК.

«Дж.Шапиро в ходе встречи отметил, что в Азербайджане созданы очень хорошие условия для представителей еврейской общины, что служит примером для других стран», -отмечается в информации.

И.Алиев в свою очередь отметил, что в Азербайджане созданы возможности для проживания представителей еврейской общины, как и представителей других народов и общин в условиях свободы и процветания.

«Представители еврейской общины являются активными членами азербайджанского общества, верны своим традициям и вносят свой вклад в развитие Азербайджана и в дело доведения правды о стране всему миру», – отметил И.Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что в Азербайджане господствуют мультикультурализм и толерантность и это является нормой жизни в стране.

Стороны также выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Израилем и Азербайджаном и США.

Н.Аббасова