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Дальнее зарубежье 26.02.2018 11:02

Жертвами взрыва в магазине в британском Лестере стали четыре человека

При взрыве в воскресенье в магазине в британском городе Лестере погибли четыре человека, говорится в заявлении полиции графства Лестершир, распространенном в понедельник.

"На данном этапе подтверждены данные о четырех погибших, и еще четыре человека находятся в больнице, один из них с серьезными травмами", - говорится в заявлении полиции.

Взрыв произошел накануне в районе 19:00 по местному времени. После него в здании произошел пожар, а затем оно частично обрушилось.

На первом этаже здания располагался магазин, на втором - жилые апартаменты.

Полиция считает, что инцидент не связан с терроризмом.

В настоящее время устанавливается причина взрыва.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МАГАЗИН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]