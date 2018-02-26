Жертвами взрыва в магазине в британском Лестере стали четыре человека

При взрыве в воскресенье в магазине в британском городе Лестере погибли четыре человека, говорится в заявлении полиции графства Лестершир, распространенном в понедельник.

"На данном этапе подтверждены данные о четырех погибших, и еще четыре человека находятся в больнице, один из них с серьезными травмами", - говорится в заявлении полиции.

Взрыв произошел накануне в районе 19:00 по местному времени. После него в здании произошел пожар, а затем оно частично обрушилось.

На первом этаже здания располагался магазин, на втором - жилые апартаменты.

Полиция считает, что инцидент не связан с терроризмом.

В настоящее время устанавливается причина взрыва.