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СНГ 26.02.2018 13:43

Наблюдать за выборами президента РФ будут более 170 представителей Казахстана

Более 170 наблюдателей направит Казахстан для мониторинга президентских выборов в России, сообщила член Центризбиркома республики Зауреш Баймолдина.

"Сейчас ЦИК совместно с МИД при помощи и содействии других центральных и местных государственных органов сформировало список представителей Казахстана, которые будут участвовать в качестве краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в РФ", - сказала З.Баймолдина журналистам в понедельник в Астане.

"Общее количество краткосрочных наблюдателей на данный момент по списку составляет 170 человек. Из них в составе миссии наблюдателей от СНГ - 129, по линии ШОС - трое, и в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ - 38. Один долгосрочный наблюдатель в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ находится в РФ с 11 февраля", - проинформировала она.

З.Баймолдина также уточнила, что, скорее всего, данное количество наблюдателей является окончательным, так как "список уже сформирован и направлен".

Кроме того две палаты законодательного органа Казахстана также представят список наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]