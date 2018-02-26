Наблюдать за выборами президента РФ будут более 170 представителей Казахстана

Более 170 наблюдателей направит Казахстан для мониторинга президентских выборов в России, сообщила член Центризбиркома республики Зауреш Баймолдина.

"Сейчас ЦИК совместно с МИД при помощи и содействии других центральных и местных государственных органов сформировало список представителей Казахстана, которые будут участвовать в качестве краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в РФ", - сказала З.Баймолдина журналистам в понедельник в Астане.

"Общее количество краткосрочных наблюдателей на данный момент по списку составляет 170 человек. Из них в составе миссии наблюдателей от СНГ - 129, по линии ШОС - трое, и в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ - 38. Один долгосрочный наблюдатель в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ находится в РФ с 11 февраля", - проинформировала она.

З.Баймолдина также уточнила, что, скорее всего, данное количество наблюдателей является окончательным, так как "список уже сформирован и направлен".

Кроме того две палаты законодательного органа Казахстана также представят список наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).