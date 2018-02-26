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Группа компаний запустила инициативу по улучшению доступа в интернет на борту самолетов

Airbus SE, Delta Air Lines Inc., Sprint Corp. и две американские компании спутниковой связи запустили инициативу по улучшению доступа в интернет в пассажирских самолетах, пишет газета The Wall Street Journal.

Группа компаний, назвавшая себя Seamless Air Alliance, представила эту концепцию на открытии выставки мобильных технологий и решений Mobile World Congress в минувшее воскресенье.

Она также пригласила другие компании принять участие в проекте повышения глобальных стандартов связи на борту самолетов.

Реализация концепции, которая пока находится на начальной стадии, вероятно, потребует времени, а также разработки необходимого аппаратного обеспечения и изменения программного обеспечения. Кроме того, потребуются технические разрешения от государственных регуляторов и авиационных групп.

Однако, в том случае, если инициатива привлечет достаточное количество участников - от авиастроительных компаний до поставщиков коммуникационных услуг и производителей оборудования - она может вылиться в создание полностью нового подхода к связи на борту самолетов, включающего увеличение скорости доступа к интернету и улучшение пользовательского опыта.

Концепция проекта предусматривает, что операторы мобильной связи получат возможность предоставлять услуги в самолетах, благодаря чему пассажиры смогут использовать смартфоны, планшеты и другие устройства для доступа в интернет на борту.

Помимо того, что проект предусматривает высокую скорость интернет-соединения, сопоставимую с уровнем сетей пятого поколения в США, преимуществом для пассажиров будет отсутствие необходимости авторизации и отдельной оплаты этих услуг.

Кроме американского оператора связи Sprint, в альянс уже вошла индийская Bharti Airtel Ltd., являющаяся оператором мобильной связи в 16 странах Азии и Африки.

Среди других членов альянса - производитель спутников OneWeb Ltd., занимающийся разработкой глобальной широкополосной сети, а также компания Hughes Network Systems, принадлежащая американской EchoStar, и интернет-провайдер GoGo Inc., уже предоставляющий услугу доступа в интернет на борту самолетов.

В общей сложности компании, входящие в Seamless Air Alliance, перевозят порядка 150 млн авиапассажиров и обслуживают около 450 млн клиентов в сфере мобильной связи по всему миру.

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Тэги: МИР, АВИАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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