Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0932 RUR   0.0304 GBR   2.3805 TRY   0.4491

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.55 Brent   67.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 1 Мар 10° 2 Мар 11°

Дальнее зарубежье 26.02.2018 16:46

Лидер лейбористов призвал к таможенному союзу Великобритании и ЕС после Brexit

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что его однопартийцы намерены обеспечить Великобритании полный доступ к рынкам ЕС и добиться создания таможенного союза ЕС и Великобритании после Brexit, сообщает в понедельник газета "Гардиан".

"Мы долго доказывали, что таможенный союз - это жизнеспособный вариант для окончательной сделки (между ЕС и Великобританией - ИФ). Поэтому лейбористы будут стремиться к переговорам по новому всеобъемлющему таможенному союзу Великобритания-ЕС", - заявил Дж.Корбин.

В то же время, представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая выступает за выход Великобритании из таможенного союза с ЕС, заявил, что Великобритания не намерена вступать в какие-либо таможенные союзы, передает издание "Индепендент".

"Правительство не будет вступать в таможенные союзы. Мы хотим иметь свободу подписывать собственные торговые соглашения и идти на диалог с миром", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Планируется, что Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, тогда же страна покинет таможенный союз и общий рынок ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, ПРИЗЫВ, РЫНОК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]