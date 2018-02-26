Лидер лейбористов призвал к таможенному союзу Великобритании и ЕС после Brexit

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что его однопартийцы намерены обеспечить Великобритании полный доступ к рынкам ЕС и добиться создания таможенного союза ЕС и Великобритании после Brexit, сообщает в понедельник газета "Гардиан".
"Мы долго доказывали, что таможенный союз - это жизнеспособный вариант для окончательной сделки (между ЕС и Великобританией - ИФ). Поэтому лейбористы будут стремиться к переговорам по новому всеобъемлющему таможенному союзу Великобритания-ЕС", - заявил Дж.Корбин.
В то же время, представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая выступает за выход Великобритании из таможенного союза с ЕС, заявил, что Великобритания не намерена вступать в какие-либо таможенные союзы, передает издание "Индепендент".
"Правительство не будет вступать в таможенные союзы. Мы хотим иметь свободу подписывать собственные торговые соглашения и идти на диалог с миром", - заявил представитель Даунинг-стрит.
Планируется, что Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, тогда же страна покинет таможенный союз и общий рынок ЕС.
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