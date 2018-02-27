Парламент Гагаузии протестует против антиконституционных выступлений за объединение Молдавии с Румынией

Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло декларацию о поддержке государственности Молдовы, призвав ее власти приня\ть меры в отношении организаций, выступающих за объединение с Румынией.
Как передает корреспондент "Интерфакс", в декларации, принятой на заседании НСГ во вторник, выражена "озабоченность попустительством со стороны правовых институтов и правоохранительных органов республики антиконституционной деятельности унионистов в Молдавии".
Зампредседателя НСГ Александр Суходольский сказал на заседании, что в последние месяцы унионистскими организациями, организовавшими голосование в ряде населенных пунктов за объединение с Румынией, "брошен вызов территориальной целостности и независимости Молдавии".
"Молдавия является единым и неделимым государством. Призываем руководство страны к открытому осуждению проявлений унионизма. А также дать оценку деятельности тех должностных лиц, политиков и институтов власти, которые выступают за объединение и утрату государственности Молдавии", - говорится в документе.
Его авторы призвали партии либерального толка "не разделять молдавское общество".
Декларация направлена в адрес делегации Европейского союза в Молдавии, всех дипломатических миссий, аккредитованных в республике.
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