Парламент Гагаузии протестует против антиконституционных выступлений за объединение Молдавии с Румынией

Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло декларацию о поддержке государственности Молдовы, призвав ее власти приня\ть меры в отношении организаций, выступающих за объединение с Румынией.

Как передает корреспондент "Интерфакс", в декларации, принятой на заседании НСГ во вторник, выражена "озабоченность попустительством со стороны правовых институтов и правоохранительных органов республики антиконституционной деятельности унионистов в Молдавии".

Зампредседателя НСГ Александр Суходольский сказал на заседании, что в последние месяцы унионистскими организациями, организовавшими голосование в ряде населенных пунктов за объединение с Румынией, "брошен вызов территориальной целостности и независимости Молдавии".

"Молдавия является единым и неделимым государством. Призываем руководство страны к открытому осуждению проявлений унионизма. А также дать оценку деятельности тех должностных лиц, политиков и институтов власти, которые выступают за объединение и утрату государственности Молдавии", - говорится в документе.

Его авторы призвали партии либерального толка "не разделять молдавское общество".

Декларация направлена в адрес делегации Европейского союза в Молдавии, всех дипломатических миссий, аккредитованных в республике.