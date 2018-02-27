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Дальнее зарубежье 27.02.2018 17:51

Парламент Гагаузии протестует против антиконституционных выступлений за объединение Молдавии с Румынией

Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло декларацию о поддержке государственности Молдовы, призвав ее власти приня\ть меры в отношении организаций, выступающих за объединение с Румынией.

Как передает корреспондент "Интерфакс", в декларации, принятой на заседании НСГ во вторник, выражена "озабоченность попустительством со стороны правовых институтов и правоохранительных органов республики антиконституционной деятельности унионистов в Молдавии".

Зампредседателя НСГ Александр Суходольский сказал на заседании, что в последние месяцы унионистскими организациями, организовавшими голосование в ряде населенных пунктов за объединение с Румынией, "брошен вызов территориальной целостности и независимости Молдавии".

"Молдавия является единым и неделимым государством. Призываем руководство страны к открытому осуждению проявлений унионизма. А также дать оценку деятельности тех должностных лиц, политиков и институтов власти, которые выступают за объединение и утрату государственности Молдавии", - говорится в документе.

Его авторы призвали партии либерального толка "не разделять молдавское общество".

Декларация направлена в адрес делегации Европейского союза в Молдавии, всех дипломатических миссий, аккредитованных в республике.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]