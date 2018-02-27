Юнкер осудил убийство словацкого журналиста, заявил, что запугиванию журналистов нет места в Европе

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решительно осуждает убийство 27-летнего словацкого журналиста Яна Куциака, заявил на ежедневном брифинге заместитель официального представителя ЕК Александр Винтерштайн.
"Я осуждаю эти трусливые действия. Убийству и запугиванию журналистов нет места в Европе, нет места в любой демократической стране", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера, которое процитировал представитель ЕК.
В минувший понедельник стало известно, что в селе Велка Мача неподалеку от Братиславы в одном из домов обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Полиция считает, что они убиты в период с четверга по воскресенье. Ян Куциак был известен в последнее время расследованием финансовых махинаций в окружении известных политиков.
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