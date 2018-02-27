В Анкаре осудили отказ Чехии экстрадировать бывшего лидера сирийских курдов

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг во вторник подверг резкой критике решение суда Праги об отказе в выдаче Анкаре экс-главы сирийкой курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима.
"Это решение - очевидная поддержка терроризма", - сказал Б.Боздаг на пресс-конференции в Анкаре.
При этом турецкий вице-премьер подчеркнул, что такая позиция пражского суда негативно повлияет на отношения между Прагой и Анкарой.
С.Муслим, прибывший в Прагу из Брюсселя, был задержан в Чехии в минувшие выходные. Суд Праги стоял перед выбором - отпустить курдского политика на свободу, либо удерживать его под стражей в течение 40 дней, в течение которых он должен был быть экстрадирован в Турцию.
В Турции С.Муслима обвиняют в нескольких преступлениях, а саму партию "Демократический союз" считают террористической и связанной с запрещенной турецкими властями Рабочей партией Курдистана.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянского села
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат для замены кровли многоквартирных домов в Мингячевире
Баку и Белград обсудили вопросы расширения ВТС – Минобороны Азербайджана
Производители продукции АПК в Азербайджане по итогам 2017г получат около 23 млн манатов субсидий
Курс манат/доллар на 28 февраля - 1,7001 манат/$1
Президент Алиев поставил задачу увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана
В азербайджанских водах на Каспии продолжаются поиски пропавшего с иранского судна по пути в Россию моряка
Более 200 телекомпаний приобрели эксклюзивные права на вещание ЧМ-2018 - ФИФА
Тайваньский премьер успокоил жителей страны, создавших ажиотаж вокруг туалетной бумаги
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Президент Алиев находится с визитом в Мингячевире
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nobel Oil Services создает совместное предприятие с GAMA Industry Inc.
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Мингечевире, Евлахе и Кюрдамире. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»