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Регион 27.02.2018 17:24

В Анкаре осудили отказ Чехии экстрадировать бывшего лидера сирийских курдов

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг во вторник подверг резкой критике решение суда Праги об отказе в выдаче Анкаре экс-главы сирийкой курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима.

"Это решение - очевидная поддержка терроризма", - сказал Б.Боздаг на пресс-конференции в Анкаре.

При этом турецкий вице-премьер подчеркнул, что такая позиция пражского суда негативно повлияет на отношения между Прагой и Анкарой.

С.Муслим, прибывший в Прагу из Брюсселя, был задержан в Чехии в минувшие выходные. Суд Праги стоял перед выбором - отпустить курдского политика на свободу, либо удерживать его под стражей в течение 40 дней, в течение которых он должен был быть экстрадирован в Турцию.

В Турции С.Муслима обвиняют в нескольких преступлениях, а саму партию "Демократический союз" считают террористической и связанной с запрещенной турецкими властями Рабочей партией Курдистана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЧЕХИЯ, СУД, ПОЛИТИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]