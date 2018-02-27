В Анкаре осудили отказ Чехии экстрадировать бывшего лидера сирийских курдов

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг во вторник подверг резкой критике решение суда Праги об отказе в выдаче Анкаре экс-главы сирийкой курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима.

"Это решение - очевидная поддержка терроризма", - сказал Б.Боздаг на пресс-конференции в Анкаре.

При этом турецкий вице-премьер подчеркнул, что такая позиция пражского суда негативно повлияет на отношения между Прагой и Анкарой.

С.Муслим, прибывший в Прагу из Брюсселя, был задержан в Чехии в минувшие выходные. Суд Праги стоял перед выбором - отпустить курдского политика на свободу, либо удерживать его под стражей в течение 40 дней, в течение которых он должен был быть экстрадирован в Турцию.

В Турции С.Муслима обвиняют в нескольких преступлениях, а саму партию "Демократический союз" считают террористической и связанной с запрещенной турецкими властями Рабочей партией Курдистана.