Путин отмечает важность сохранения дружбы народов Казахстана и России

Президент РФ Владимир Путин назвал интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и сохранение дружбы между народами Казахстана и России важными темами для Астаны и Москвы.
"В повестке дня конференции темы, которые являются приоритетными как для Москвы, так и для Астаны: продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве, развитие человеческого капитала. (. . .) И, конечно, очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана", - говорится в приветственном слове В.Путина, зачитанном в среду в Астане начальником управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым на международной конференции "Казахстан-Россия: союзничество, устремленное в будущее".
"Весьма значимы вопросы, связанные с совершенствованием образования, созданием благоприятных условий для интеллектуального, культурного и духовного развития молодежи. Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и продуктивными и послужат дальнейшему развитию всего комплекса российско-казахстанских связей, продвижению интеграции в интересах граждан наших стран", - отмечается в приветственном слове.
НАТО обучает азербайджанских военных проведению поисково-спасательных операций в ходе войны
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Египта в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении женевских конвенций гуманитарного права
SOCAR летом 2018г введет в строй карбамидный завод в Сумгайыте
На SOCAR Polymer осуществлен тестовый пуск производства полипропилена
BP и SOCAR Turkey Enerji заключили лицензионное соглашение по предоставлению технологий PTA
В Тертерском районе заложили фундамент нового Олимпийского спортивного комплекса
Baku Card будет выпущена в обращение в ближайшие месяцы - Pasha Travel
В азербайджанских водах на Каспии продолжаются поиски пропавшего с иранского судна по пути в Россию моряка
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Президент Алиев находится с визитом в Мингячевире
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка РИКЦ
В Баку прошла встреча, посвящённая 235-летию Василия Жуковского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»