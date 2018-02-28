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СНГ 28.02.2018 10:42

Путин отмечает важность сохранения дружбы народов Казахстана и России

Президент РФ Владимир Путин назвал интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и сохранение дружбы между народами Казахстана и России важными темами для Астаны и Москвы.

"В повестке дня конференции темы, которые являются приоритетными как для Москвы, так и для Астаны: продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве, развитие человеческого капитала. (. . .) И, конечно, очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана", - говорится в приветственном слове В.Путина, зачитанном в среду в Астане начальником управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым на международной конференции "Казахстан-Россия: союзничество, устремленное в будущее".

"Весьма значимы вопросы, связанные с совершенствованием образования, созданием благоприятных условий для интеллектуального, культурного и духовного развития молодежи. Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и продуктивными и послужат дальнейшему развитию всего комплекса российско-казахстанских связей, продвижению интеграции в интересах граждан наших стран", - отмечается в приветственном слове.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРИВЕТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]