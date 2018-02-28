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СНГ 28.02.2018 11:01

Узбекистан впервые заявил о намерении стать членом СПЧ ООН

Узбекистан намерен избираться членом Совета по правам человека Организации Объединенных наций (СПЧ ООН), заявил министр юстиции республики Русланбек Давлетов.

Как сообщила в среду информационная служба Минюста республики, делегация Узбекистана участвует в работе 37-й сессии СПЧ ООН, проходящей в Женеве.

"В своем выступлении министр юстиции впервые озвучил намерение Узбекистан избираться членом Совета по правам человека ООН на период 2021-2023 годов", - говорится в сообщении.

По ее данным, это решение принято в рамках целенаправленной работы по качественному улучшению обеспечения защиты прав человека в стране, существенной активизации международного сотрудничества Узбекистана в этой области, а также с учетом положительных оценок международных организаций осуществляемых в республике реформ.

В 2017 году Узбекистан впервые посетили верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и специальный докладчик СПЧ ООН по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид. В том же году узбекский парламент принял План действий по сотрудничеству с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, содержащий более 90 мероприятий.

СПЧ ООН - межправительственный орган, созданный 15 марта 2006 года. В него состав входят 47 государств, избираемых на три года большинством членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Во внимание принимаются вклад государств-кандидатов в поощрение и защиту прав человека, а также их добровольные обязательства и обещания в этом отношении.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ООН, СПЧ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]