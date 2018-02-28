Узбекистан впервые заявил о намерении стать членом СПЧ ООН

Узбекистан намерен избираться членом Совета по правам человека Организации Объединенных наций (СПЧ ООН), заявил министр юстиции республики Русланбек Давлетов.
Как сообщила в среду информационная служба Минюста республики, делегация Узбекистана участвует в работе 37-й сессии СПЧ ООН, проходящей в Женеве.
"В своем выступлении министр юстиции впервые озвучил намерение Узбекистан избираться членом Совета по правам человека ООН на период 2021-2023 годов", - говорится в сообщении.
По ее данным, это решение принято в рамках целенаправленной работы по качественному улучшению обеспечения защиты прав человека в стране, существенной активизации международного сотрудничества Узбекистана в этой области, а также с учетом положительных оценок международных организаций осуществляемых в республике реформ.
В 2017 году Узбекистан впервые посетили верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и специальный докладчик СПЧ ООН по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид. В том же году узбекский парламент принял План действий по сотрудничеству с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, содержащий более 90 мероприятий.
СПЧ ООН - межправительственный орган, созданный 15 марта 2006 года. В него состав входят 47 государств, избираемых на три года большинством членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Во внимание принимаются вклад государств-кандидатов в поощрение и защиту прав человека, а также их добровольные обязательства и обещания в этом отношении.
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