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Дальнее зарубежье 28.02.2018 18:28

В правительстве ФРГ надеются на отказ многих городов от идеи запрета на въезд дизельных автомобилей

Власти Германии рассчитывают на то, что не все немецкие города будут вводить запреты на въезд на свою территорию дизельных автомобилей, заявил в среду представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В каждом городе своя ситуация (с состоянием окружающей среды - ИФ). Мы ожидаем, что власти большинства городов, где содержание в атмосфере вредных веществ не сильно отклоняется от нормы, не будут вводить запреты (на въезд дизельных машин - ИФ)", - сказал он, выступая на брифинге.

Во вторник Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты властей ряда городов на въезд дизельных автомобилей.

Судьи пришли к выводу, такой шаг действительно допустим, чтобы препятствовать увеличению вредных выбросов в атмосферу.

Ранее запреты были введены в Дюссельдорфе и Штутгарте, после чего был поставлен вопрос об их соответствии закону.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СУД, АВТОМОБИЛИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]