Президент Алиев утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства до 2023гг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства на период 2018-2022гг.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Как отмечается в тексте документа, утверждение Госпрограммы направлено на защиту традиций ковроткачества и их развитие, повышение экспортного потенциала в этой сфере и на обеспечение занятости населения.

Н.Аббасова