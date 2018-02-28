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Культура 28.02.2018 20:54

Президент Алиев утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства до 2023гг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства на период 2018-2022гг.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Как отмечается в тексте документа, утверждение Госпрограммы направлено на защиту традиций ковроткачества и их развитие, повышение экспортного потенциала в этой сфере и на обеспечение занятости населения.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПРОГРАММА, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]