Президент Алиев утвердил Госпрограмму до 2023г по лечению, профилактике и борьбе с рассеянным склерозом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по лечению, профилактике и мерам борьбы с рассеянным склерозом на период 2018-2022гг.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Н.Аббасова