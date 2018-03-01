Инфляция в Азербайджане в 2018г составит 8% - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2018 году прогнозирует на уровне 8%, сообщила директор агентства по суверенным рейтингам развивающихся европейских стран Fitch Амели Ру (Amelie Roux).
"Инфляция в Азербайджане замедляется и это является хорошим признаком. По нашим оценкам в 2018 году инфляция в Азербайджане составит 8%, но это выше, чем в России и Казахстане, имеющихся схожую с Азербайджаном структуру экономики", - сказала А.Ру в четверг в Баку.
По ее словам, правительству Азербайджана нужно принять меры для дальнейшего замедления инфляции в среднесрочной перспективе.
А.Ру, в целом, позитивно оценила текущие экономические процессы в Азербайджане. "В настоящее время наблюдается стабилизация макроэкономической ситуации, возобновился рост ВВП, также стабилизировался курс маната к доллару. Мы видим рост ненефтяного экспорта, в том числе продукции АПК. Все эти факторы влияют на улучшение рейтинговых прогнозов по Азербайджану", - добавила она.
При этом она подчеркнула, что рост ненефтяного сектора сильно зависит от государственных капвложений и данная тенденция сохранится в 2018-2020гг. Кроме этого, на экспортный потенциал страны сильно влияет изменение цен на нефть и газ.
А.Ру отметила, что правительство Азербайджана придерживается проведения традиционной фискальной политики. "По этой причине, госбюджет Азербайджана остается, по-прежнему, сильно зависимым от трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР)", - подчеркнула она.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составила 12,9%.
Правительство Азербайджана на 2018 год среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 6,1%. При этом Центральный банк Азербайджана ориентируется на инфляцию в 6-8%.
Н.Аббасова
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