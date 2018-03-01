Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.073 RUR   0.0302 GBR   2.3376 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.64 Brent   65.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 3 Мар 4 Мар 17°

Дальнее зарубежье 01.03.2018 12:02

Афганские военные сообщили о задержании германского экстремиста

Армейский спецназ на юге Афганистана задержал боевика из Германии, сообщила в четверг пресс-служба афганского военного ведомства.

"В ходе ночного рейда подразделения спецназа афганской национальной армии на территории уезда Герешк провинции Гильменд ликвидировали пять вооруженных экстремистов, трое других, в том числе и гражданин Германии, задержаны", - говорится в сообщении.

Военное ведомство обнародовало фото задержанного германского боевика.

Выступая накануне на международной конференции "Кабульский процесс" глава национальной разведки Афганистана Масум Станекзай заявил, что силовиками страны за последние нескольких месяцев арестованы сотни иностранных боевиков. "Боевиков вербуют со всего мира, используя социальные сети", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ГЕРМАНИЯ, БОЕВИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Берлин примет решение о темпах вывода войск из Афганистана на следующей неделе - министр обороны Меркель не уверена, что сможет вывести войска из Афганистана до конца 2014 года Меркель неожиданно прилетела в Афганистан Германские войска покидают раньше срока военную базу в афганском Талукане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]