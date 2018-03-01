Афганские военные сообщили о задержании германского экстремиста

Армейский спецназ на юге Афганистана задержал боевика из Германии, сообщила в четверг пресс-служба афганского военного ведомства.

"В ходе ночного рейда подразделения спецназа афганской национальной армии на территории уезда Герешк провинции Гильменд ликвидировали пять вооруженных экстремистов, трое других, в том числе и гражданин Германии, задержаны", - говорится в сообщении.

Военное ведомство обнародовало фото задержанного германского боевика.

Выступая накануне на международной конференции "Кабульский процесс" глава национальной разведки Афганистана Масум Станекзай заявил, что силовиками страны за последние нескольких месяцев арестованы сотни иностранных боевиков. "Боевиков вербуют со всего мира, используя социальные сети", - отметил он.