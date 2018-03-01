Азербайджан примет участие в Армейских международных играх – 2018

Делегация министерства обороны Азербайджана принимает участие в обсуждениях в Москве условий и правил «Армейских международных игр - 2018».

"Делегация во главе с заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Азербайджана – начальником Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенантом Низамом Османовым примет сегодня участие в Москве в планирующей конференции «Армейских международных игр - 2018». В ходе мероприятия будут обсуждены условия и правила соревнований, а также осмотрены места проведения конкурсов", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В рамках международных соревнований военнослужащих представители азербайджанской армии примут участие в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Полевая кухня», в том числе в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» и «Отличники войсковой разведки».

«Армейские международные игры – 2018», состоящие из 27 международных конкурсов, планируется организовать в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Иране, Китае и России. Игры пройдут с 28 июля по 11 августа текущего года.

Ф.Исазаде