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Внешняя политика 01.03.2018 11:46

Азербайджан примет участие в Армейских международных играх – 2018

Делегация министерства обороны Азербайджана принимает участие в обсуждениях в Москве условий и правил «Армейских международных игр - 2018».

"Делегация во главе с заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Азербайджана – начальником Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенантом Низамом Османовым примет сегодня участие в Москве в планирующей конференции «Армейских международных игр - 2018». В ходе мероприятия будут обсуждены условия и правила соревнований, а также осмотрены места проведения конкурсов", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В рамках международных соревнований военнослужащих представители азербайджанской армии примут участие в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Полевая кухня», в том числе в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» и «Отличники войсковой разведки».

«Армейские международные игры – 2018», состоящие из 27 международных конкурсов, планируется организовать в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Иране, Китае и России. Игры пройдут с 28 июля по 11 августа текущего года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИГРЫ, АРМЕЙСКИЕ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]