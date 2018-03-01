Порошенко призывает Раду не медлить с принятием закона об Антикоррупционном суде в целом

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие парламентом в первом чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде и призывает народных депутатов не затягивать с принятием документа в целом.

"Доволен, что 282 депутата Верховной Рады в первом чтении приняли мой законопроект об Антикоррупционном суде. (...) Призываю народных депутатов не медлить с его принятием в целом", - написал глава государства на странице в Фейсбуке.

П.Порошенко выразил убеждение, что дискуссия вокруг этого важного для Украины закона не должна выходить за рамки Конституции, украинского законодательства и учета рекомендаций Венецианской комиссии.