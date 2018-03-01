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СНГ 01.03.2018 16:43

Порошенко призывает Раду не медлить с принятием закона об Антикоррупционном суде в целом

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие парламентом в первом чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде и призывает народных депутатов не затягивать с принятием документа в целом.

"Доволен, что 282 депутата Верховной Рады в первом чтении приняли мой законопроект об Антикоррупционном суде. (...) Призываю народных депутатов не медлить с его принятием в целом", - написал глава государства на странице в Фейсбуке.

П.Порошенко выразил убеждение, что дискуссия вокруг этого важного для Украины закона не должна выходить за рамки Конституции, украинского законодательства и учета рекомендаций Венецианской комиссии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, АНТИКОРРУПЦИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]