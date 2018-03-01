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Дальнее зарубежье 01.03.2018 18:46

Турция перебросила на север Сирии спецподразделения МВД для содействия операции в Африне

Командование Турции в четверг направило части спецназа турецких МВД и жандармерии в Сирию в район Африна для содействия операции "Оливковая ветвь", сообщает сайт турецкого издания "Йени шафак".

По его данным, служащие сил специальных операций уже приступили к несению службы на новом месте.

"Йени шафак" отмечает, что в обязанности этих частей спецназа входят саперные работы и поисковые операции, прежде всего в городской черте. Также спецназовцы должны противодействовать ночным вылазкам террористов.

Кроме этого, эти части могут быть задействованы в боях в центральной части города Африна.

"Йени шафак" напоминает, что силы специальных операций МВД Турции и жандармерии получили значительный опыт при проведении контртеррористических операций в городах Силопи, Идиль, Юксекова, Нусайбин и Ширнак на юго-востоке Турции в 2016 году.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, против группировки ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МВД, АФРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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