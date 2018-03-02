Суд в США отпустил сына бывшего киргизского посла под домашний арест по делу о контрабанде оружия в Чечню

Сын бывшего посла Киргизии в США Тенгиз Сыдыков, который был задержан в США по подозрению в контрабанде оружия в Чечню, отпущен под домашний арест по решению суда, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии.
По словам собеседника агентства, 1 марта в посольство Киргизии в США и Канаде поступило уведомление американской стороны о задержании правоохранительными органами США гражданина республики Т.Сыдыкова, подозреваемого в совершении преступления, связанного с международной контрабандой оружия.
"По результатам состоявшегося 1 марта судебного слушания в отношении Т.Сыдыкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.
Т.Сыдыков был задержан в конце февраля в Александрии, штат Виржиния, вместе с гражданином Казахстана Эльдаром Резвановым по обвинению "в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях".
Американское издание WJLA.com сообщило, что "в обвинительном заключении сказано, что жители Александрии, штат Виржиния, купили более ста единиц разобранного огнестрельного оружия и пытались отправить его в Чечню без лицензии, используя поддельные отгрузочные ведомости, маскируя груз под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений".
Т.Сыдыков - сын бывшего посла Киргизии с США Замиры Сыдыковой, которая возглавляла дипмисию с 2005 по 2010 годы. В интервью местным СМИ экс-посол заявила, что "ее сын работает в IT-компании и не имеет никакого отношения к контрабанде оружия, а был задержан в полицейском участке, когда приехал туда выяснять обстоятельства задержания Э. Резванова, с которым когда-то снимал квартиру".
Американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы 1 марта сообщили, что к контрабанде оружия может быть также причастен старший сын З.Сыдыковой Чингиз Сыдыков.
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