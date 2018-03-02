Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 18° 5 Мар 14°

СНГ 02.03.2018 11:45

Суд в США отпустил сына бывшего киргизского посла под домашний арест по делу о контрабанде оружия в Чечню

Сын бывшего посла Киргизии в США Тенгиз Сыдыков, который был задержан в США по подозрению в контрабанде оружия в Чечню, отпущен под домашний арест по решению суда, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии.

По словам собеседника агентства, 1 марта в посольство Киргизии в США и Канаде поступило уведомление американской стороны о задержании правоохранительными органами США гражданина республики Т.Сыдыкова, подозреваемого в совершении преступления, связанного с международной контрабандой оружия.

"По результатам состоявшегося 1 марта судебного слушания в отношении Т.Сыдыкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

Т.Сыдыков был задержан в конце февраля в Александрии, штат Виржиния, вместе с гражданином Казахстана Эльдаром Резвановым по обвинению "в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях".

Американское издание WJLA.com сообщило, что "в обвинительном заключении сказано, что жители Александрии, штат Виржиния, купили более ста единиц разобранного огнестрельного оружия и пытались отправить его в Чечню без лицензии, используя поддельные отгрузочные ведомости, маскируя груз под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений".

Т.Сыдыков - сын бывшего посла Киргизии с США Замиры Сыдыковой, которая возглавляла дипмисию с 2005 по 2010 годы. В интервью местным СМИ экс-посол заявила, что "ее сын работает в IT-компании и не имеет никакого отношения к контрабанде оружия, а был задержан в полицейском участке, когда приехал туда выяснять обстоятельства задержания Э. Резванова, с которым когда-то снимал квартиру".

Американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы 1 марта сообщили, что к контрабанде оружия может быть также причастен старший сын З.Сыдыковой Чингиз Сыдыков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, США, ДИПЛОМАТ, АРЕСТ


Похожие новости


США больше не предпринимают попыток разместить в Киргизии новую военную базу - премьер Президент Киргизии призвал компании США инвестировать в его страну Керри остался доволен результатами переговоров в Киргизии Атамбаев поддерживает денонсацию соглашения с США Глава МИД Киргизии обсудил в Вашингтоне соблюдение прав человека и развитие демократии Американский дипломат предлагает президенту Киргизии во время участия в ассамблее ООН встретиться с Обамой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]