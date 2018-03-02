Лавров и Чавушоглу обсудят 14 марта подготовку российско-турецкого саммита

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу примут участие в заседании совместной группы стратегического планирования в Москве 14 марта и обсудят подготовку российско-турецкого саммита, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"14 марта в Москве состоится шестое заседание совместной группы стратегического планирования. Она возглавляется министром иностранных дел России и министром иностранных дел Турецкой республики", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что в ходе переговоров планируется обсудить подготовку к очередному заседанию российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав двух государств. По ее словам, министры также рассмотрят реализацию стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере - строительство АЭС "Аккую" и прокладку газопровода "Турецкий поток".

"В рамках обмена мнениями по актуальным региональным и международным проблемам значительное место планируется уделить тематике борьбы с международным терроризмом, вопросам стабилизации ситуации в Сирии и активизации процесса политического урегулирования в свете итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - добавила М.Захарова.