Лавров и Чавушоглу обсудят 14 марта подготовку российско-турецкого саммита

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу примут участие в заседании совместной группы стратегического планирования в Москве 14 марта и обсудят подготовку российско-турецкого саммита, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"14 марта в Москве состоится шестое заседание совместной группы стратегического планирования. Она возглавляется министром иностранных дел России и министром иностранных дел Турецкой республики", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу.
Она отметила, что в ходе переговоров планируется обсудить подготовку к очередному заседанию российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав двух государств. По ее словам, министры также рассмотрят реализацию стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере - строительство АЭС "Аккую" и прокладку газопровода "Турецкий поток".
"В рамках обмена мнениями по актуальным региональным и международным проблемам значительное место планируется уделить тематике борьбы с международным терроризмом, вопросам стабилизации ситуации в Сирии и активизации процесса политического урегулирования в свете итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - добавила М.Захарова.
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