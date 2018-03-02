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Регион 02.03.2018 17:42

Лавров и Чавушоглу обсудят 14 марта подготовку российско-турецкого саммита

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу примут участие в заседании совместной группы стратегического планирования в Москве 14 марта и обсудят подготовку российско-турецкого саммита, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"14 марта в Москве состоится шестое заседание совместной группы стратегического планирования. Она возглавляется министром иностранных дел России и министром иностранных дел Турецкой республики", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что в ходе переговоров планируется обсудить подготовку к очередному заседанию российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав двух государств. По ее словам, министры также рассмотрят реализацию стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере - строительство АЭС "Аккую" и прокладку газопровода "Турецкий поток".

"В рамках обмена мнениями по актуальным региональным и международным проблемам значительное место планируется уделить тематике борьбы с международным терроризмом, вопросам стабилизации ситуации в Сирии и активизации процесса политического урегулирования в свете итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - добавила М.Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]