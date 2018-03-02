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Дальнее зарубежье 02.03.2018 21:40

Не менее 15 человек погибли в результате атак боевиков в столице Буркина-Фасо, 90 пострадали

По меньшей мере, 15 человек стали жертвами вылазки боевиков, которая произошла в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра связи и коммуникаций страны Реми Данжюину.

По его словам, семеро погибших - сотрудники сил безопасности, а еще восемь - боевики-исламисты.

Он отметил, что число погибших может возрасти.

Тем временем, в армии Буркина-Фасо заявили, что в результате нападений пострадали не менее 90 человек.

Ранее власти страны сообщали, что боевики напали на посольство Франции и штаб военного командования.

В свою очередь МИД Франции обнародовал заявление главы министерства Жан-Ива Ле Дриана, согласно которому французские силы безопасности оказывают помощь коллегам из Буркина-Фасо для устранения угрозы.

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Тэги: БУРКИНА/ФАСО, НАПАДЕНИЯ, ЖЕРТВЫ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]