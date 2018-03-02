Не менее 15 человек погибли в результате атак боевиков в столице Буркина-Фасо, 90 пострадали

По меньшей мере, 15 человек стали жертвами вылазки боевиков, которая произошла в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра связи и коммуникаций страны Реми Данжюину.
По его словам, семеро погибших - сотрудники сил безопасности, а еще восемь - боевики-исламисты.
Он отметил, что число погибших может возрасти.
Тем временем, в армии Буркина-Фасо заявили, что в результате нападений пострадали не менее 90 человек.
Ранее власти страны сообщали, что боевики напали на посольство Франции и штаб военного командования.
В свою очередь МИД Франции обнародовал заявление главы министерства Жан-Ива Ле Дриана, согласно которому французские силы безопасности оказывают помощь коллегам из Буркина-Фасо для устранения угрозы.
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