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СНГ 03.03.2018 15:15

Генпрокурор Украины поддержал действия полиции по сносу палаточного городка возле Рады

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что выступает за право на мирный протест, но против того, чтобы превращать палаточный городок возле Верховной Рады в Киеве в "накопитель экстремистов и оружия".

"С первого дня акций Саакашвили (лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили - ИФ) я как генеральный прокурор заявлял о гарантии на мирный протест. Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, что одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие - по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

"Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, лагерь, где за деньги беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко "разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия, на сотрудников" правоохранительных органов, должен быть пресечен.

"Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Мирным протестам - да. Проплаченному из-за рубежа экстремизму - нет", - заявил генпрокурор.

17 октября 2017 года под стенами Верховной Рады в Киеве собрался митинг, в котором приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, с требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Участники митинга заявили, что акция бессрочная и установили палатки.

19 ноября большинство общественных организаций заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка. В то же время "Рух новых сил" Михаила Саакашвили принял решение продолжать акцию под Верховной Радой, в палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко.

Палаточный городок состоял из двух частей: одна их них находилась на проезжей части улицы Грушевского, другая - в Мариинском парке.

27 февраля 2018 года между участниками акции у Верховной Рады и полицией начались потасовки. Протестующие бросали в сторону полицейских взрывпакеты и другие предметы. В здании парламента ощущался запах гари.

Партия Рух новых сил (РНС) Михаила Саакашвили заявила, что не принимала участия в организации акции 27 февраля и их представителей уже нет в палаточном городке. "Представители РНС уже более месяца не присутствуют в палаточном лагере. Наш протест вышел за пределы палаточного лагеря у парламента. Путь нашей борьбы - это массовый мирный протест", - говорилось в заявлении партии в соцсети Фейсбук.

Утром в субботу, 3 марта, во время проведения следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады полиция изъяла девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.

Как отмечается в сообщении Нацполиции, в настоящее время в отделы полиции доставлены более сотни человек, которые сопротивлялись сотрудникам полиции. Начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: КИЕВ, ПАЛАТКИ, ГЕНПРОКУРАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]