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СНГ 04.03.2018 16:36

Ситуация с поставками газа в Украину стабилизировалась - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье о нормализации ситуации с поставками газа в страну благодаря росту поставок из стран Евросоюза.

"Сегодня у нас стабильная ситуация с поставками газа: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Резко увеличились поставки газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит, по состоянию "на сейчас", полностью покрыт", - написал П.Порошенко в своем "Твиттере".

Президент Украины добавил, что "времена газового шантажа РФ уже в прошлом".

Ранее на этой неделе "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018.

С учетом холодов и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе, "Нафтогаз" призвал население и предприятия Украины сократить потребление газа до контрактования компанией необходимых объемов газа в Европе и прогнозируемого потепления.

По словам главного коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Украина должна была получать от Газпрома 18 млн куб. м газа в сутки, но после отказа российской компании выполнять соглашение смогла оперативно законтрактовать необходимые объемы газа в Европе

По данным "Укртрансгаза", импорт природного газа в Украину 1 марта составил 2,836 млн куб. м (Словакия - 2,539 млн куб. м, Венгрия - 0,296 млн куб. м, Польша - 0,001 млн куб. м).

В то же время, если по состоянию на 2 марта было забронировано 4,503 млн куб. м (Словакия - 1,893 млн куб. м, Венгрия - 0,549 млн куб. м, Польша - 2,061 млн куб. м) мощности на входе в ГТС Украины со стороны Европы для импорта газа, то на 3 марта "бронь" уже составила 26,387 млн куб. м (Словакия - 16,9 млн куб. м, Венгрия - 7,425 млн куб. м, Польша - 2,062 млн куб. м).

В минувшую субботу П.Порошенко заявил о преодолении критической ситуации с газоснабжением страны и покрытии образовавшегося дефицита. Он также поблагодарил украинцев за участие в акции по сокращению использования природного газа, что позволило уменьшить его потребление 2 марта на 25 млн куб. м, или на 14%.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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