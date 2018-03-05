Банковские вклады населения в Азербайджане в январе 2018г сократились на 0,8% - регулятор

Банковские вклады населения на 31 января 2018 года составляют 7 млрд 482,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в январе 2018 года банковские вклады населения сократились на 0,8%.
В структуре банковских вкладов населения на 31 января срочные вклады составили 5 млрд 225,5 млн манатов (рост в январе на 0,7%), до востребования - 2 млрд 257 млн манатов (спад на 4,2%).
На конец января 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 9 млрд 432,1 млн манатов (рост на 0,8%).
В целом, на 31 января 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 16 млрд 914,6 млн манатов (рост на 0,1%).
А.Азизов
Азербайджан может уничтожить сепаратистский режим в Карабахе с согласия России – политолог
Баку готов к продолжению интенсивных переговоров по Карабаху после президентских выборов в Азербайджане – глава МИД
Баку и Рабат усиливают сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с преступностью
Акции "Ювентуса" подскочили после победы над "Лацио"
Первый вице-президент приняла участие в открытии ряда социальных объектов в пригороде Баку
Баку является активным участником борьбы с исламофобией в мире – президент Азербайджана
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Совет ЕС продлил санкции против украинских экс-чиновников времен Януковича, исключая Лукаш и Клюева
ЕС продлил на год санкции против лиц, считающихся ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины
Президент Южной Кореи планирует посетить ЧМ-2018 в России и может принять участие в Восточном экономическом форуме - представитель
Итоги выборов президента в Армении – очередное предательство Ереваном Москвы
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Компания Bakcell приняла участие в шестой карьерной выставке университета ADA
Состоялось третье заседание членов правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации