Банковские вклады населения в Азербайджане в январе 2018г сократились на 0,8% - регулятор

Банковские вклады населения на 31 января 2018 года составляют 7 млрд 482,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в январе 2018 года банковские вклады населения сократились на 0,8%.

В структуре банковских вкладов населения на 31 января срочные вклады составили 5 млрд 225,5 млн манатов (рост в январе на 0,7%), до востребования - 2 млрд 257 млн манатов (спад на 4,2%).

На конец января 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 9 млрд 432,1 млн манатов (рост на 0,8%).

В целом, на 31 января 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 16 млрд 914,6 млн манатов (рост на 0,1%).

А.Азизов