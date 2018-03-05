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Финансы 05.03.2018 13:38

Банковские вклады населения в Азербайджане в январе 2018г сократились на 0,8% - регулятор

Банковские вклады населения на 31 января 2018 года составляют 7 млрд 482,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в январе 2018 года банковские вклады населения сократились на 0,8%.

В структуре банковских вкладов населения на 31 января срочные вклады составили 5 млрд 225,5 млн манатов (рост в январе на 0,7%), до востребования - 2 млрд 257 млн манатов (спад на 4,2%).

На конец января 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 9 млрд 432,1 млн манатов (рост на 0,8%).

В целом, на 31 января 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 16 млрд 914,6 млн манатов (рост на 0,1%).

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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