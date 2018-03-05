Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе заказов на $81,5 млн

Азербайджанские производители получили в январе 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $81,5 млн, что на $33,5 млн больше показателя января 2017 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 31 января 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $556,6 млн.

В январе 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана гранатового и яблочного концентрата, вина, чая, очищенного фундука, помидорного сока, граната, куриных яиц, декоративных цветов, косметических средств, сухого молока, декоративных конструкций, кондитерской продукции, фруктовых джемов, мебели, моторных масел, велосипедов, хлопкового масла, лакокрасочных изделий, кирпичей и т.д.

По данным центра, 22% заказов, поступивших в январе на портал, приходится на Россию, по 8% - на Турцию и Украину, по 6% - ОАЭ и Саудовская Аравия, по 4% - на США, Китай, Казахстан, Ирак и Польшу.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков