РФ, Казахстан и Иран определили меры расширения торговли пшеницей до 1,5 млн т в год

Россия, Казахстан и Иран подписали меморандум, который определяет меры расширения торговли пшеницей и создание благоприятных условий для бизнеса.
Как сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, документ после консультаций представителей аграрных ведомств трех стран и бизнеса был подписан в воскресенье в Москве.
"Речь шла о том, чтобы на уровне межгосударственных отношений в рамках коммерческих контрактов предоставить бизнесу режим возможного благоприятствования для поставок пшеницы на иранский рынок, - сказал он. - Объем поставок - до 1,5 млн тонн пшеницы в год". Но речь шла и о возможном расширении торговли другими сельхозкультурами.
По словам А.Корбута, меморандум предусматривает ряд мер, которые позволят сделать работу бизнеса в этой сфере более эффективной. В частности, российская и казахстанская пшеница, поступающая на рынок Ирана, сначала будет подпадать под режим временного таможенного ввоза. Намечен ряд совместных мер по оптимизации морской логистики.
Эта работа будет проводиться под патронажем ЕАЭС, отметил он.
Как подчеркнул А.Корбут, в ходе консультаций было отмечено, что иранский рынок является одним из приоритетных для России и Казахстана по поставкам пшеницы.
Иран является одним из крупных покупателей российского зерна. По данным аналитического центра АО "Русагротранс", в первой половине текущего сельхозгода (июль-декабрь 2017 года) эта страна закупила в РФ 1 млн 473 тыс. тонн зерна против 1 млн 056 тыс. тонн годом ранее, заняв четвертое место в рейтинге. Однако это в основном ячмень и кукуруза - 949 тыс. и 441 тыс. тонн соответственно. Поставки пшеницы составили всего 77 тыс. тонн.
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