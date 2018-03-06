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СНГ 06.03.2018 12:42

Пять человек в Таджикистане предстали перед судом по обвинению в причастности к "Салафии", запрещенной в стране

Пять местных жителей предстали перед судом в городе Истаравшан на севере Таджикистана по обвинению в причастности к запрещенному в стране религиозному течению "Салафия", сообщают во вторник местные СМИ.

Кроме участия в запрещенной в стране экстремистской организации подсудимым предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 347 (несообщение о преступлении или его укрывательство) УК Таджикистана, отмечается в сообщении.

Религиозное течение "Салафия", деятельность которого в Таджикистане была запрещена Верховным судом в начале 2009 года, признано в стране экстремистской группировкой. Власти Таджикистана заявляют, что большинство граждан страны, примкнувших в Сирии и Ираке к боевикам "Исламского государства", являются последователями течения "Салафия".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, САЛАФИТЫ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]