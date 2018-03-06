Пять местных жителей предстали перед судом в городе Истаравшан на севере Таджикистана по обвинению в причастности к запрещенному в стране религиозному течению "Салафия", сообщают во вторник местные СМИ.

Кроме участия в запрещенной в стране экстремистской организации подсудимым предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 347 (несообщение о преступлении или его укрывательство) УК Таджикистана, отмечается в сообщении.

Религиозное течение "Салафия", деятельность которого в Таджикистане была запрещена Верховным судом в начале 2009 года, признано в стране экстремистской группировкой. Власти Таджикистана заявляют, что большинство граждан страны, примкнувших в Сирии и Ираке к боевикам "Исламского государства", являются последователями течения "Салафия".