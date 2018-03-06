Белорусский металлургический завод остановил выплавку стали из-за пожара

Министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк выехал на Белорусский металлургический завод, где накануне произошел пожар, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе министерства.

"Министр выехал на БМЗ для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии", - проинформировали в пресс-службе.

В минувший понедельник на БМЗ, расположенном в г.Жлобине Гомельской области, произошел пожар. По информации МЧС, было обнаружено сильное задымление в кабельном тоннеле. "Повреждены 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей", - отметили в министерстве.

Пострадавших в результате пожара нет, однако технологический процесс выплавки стали на предприятии остановлен.

На БМЗ в свою очередь сообщили, что "по предварительной информации, его (возгорания - ИФ) причиной стало короткое замыкание". "В связи с возгоранием временно остановлены ЭСПЦ-1 (электросталеплавильный цех), СПЦ-1 (сортопрокатный цех), КЦ (копровый цех), некоторые участки железнодорожного цеха. Нарушена также работа заводской телефонной и интернет связи", - отметили на предприятии.

Белорусский металлургический завод производит непрерывнолитую и горячекатаную заготовку, прокат фасонный, сортовой, арматурный для железобетонных конструкций, заготовки трубные, катанку стальную, металлокорд, проволоку стальную различного назначения, горячедеформированные бесшовные трубы, стальную фибру.

Объем продаж предприятия по итогам 2017 года превысил $1,2 млрд (на $310 млн больше уровня 2016 года).

Экспорт продукции по итогам 2017 года составил $995,5 млн (рост на 7% в объемном показателе экспорт и на 37% в денежном).

В 2017 году продукция БМЗ экспортировалась в 54 страны. Основные регионы сбыта за 2017 год - Европа и Российская Федерация: 49,4% и 22,4% от всей экспортируемой металлопродукции, соответственно.

По итогам 2017 года заводом было отгружено потребителям 2,23 млн т продукции, из них 85% - на экспорт.