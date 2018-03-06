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ТЭК 06.03.2018 12:31

Азербайджан обнулил до 2019г таможенные пошлины на импорт осветительного и технического керосина

Импорт в Азербайджан осветительного керосина и керосина для технических целей освобождается от уплаты таможенных пошлин до 1 января 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 2 марта 2018 года.

«Импорт в Азербайджан осветительного керосина марки КО и керосина для технических целей марки КТ-2 будет облагаться таможенной пошлиной в размере 15%. Однако, до 1 января 2019 года таможенные пошлины на импорт этих видов керосина в страну снижены с 15% до 0», - отмечается в постановлении кабмина.

Другим постановлением, кабмин установил ставки акцизов на импортируемое в республику реактивное топливо и керосин.

В частности, ставка акциза при импорте керосина марки ТС-1 для реактивных двигателей будет составлять 1 манат за тонну, прочего топлива для реактивных двигателей – 80 манат за тонну, осветительного керосина марки КО и керосина для технических целей марки КТ-2 – 1 манат за тонну, керосина для прочих целей – 80 манат за тонну.

Данные ставки по акцизам будут действительны до 1 января 2019 года.

Н.Аббасова

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Тэги: КЕРОСИН, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]