Азербайджан обнулил до 2019г таможенные пошлины на импорт осветительного и технического керосина

Импорт в Азербайджан осветительного керосина и керосина для технических целей освобождается от уплаты таможенных пошлин до 1 января 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 2 марта 2018 года.

«Импорт в Азербайджан осветительного керосина марки КО и керосина для технических целей марки КТ-2 будет облагаться таможенной пошлиной в размере 15%. Однако, до 1 января 2019 года таможенные пошлины на импорт этих видов керосина в страну снижены с 15% до 0», - отмечается в постановлении кабмина.

Другим постановлением, кабмин установил ставки акцизов на импортируемое в республику реактивное топливо и керосин.

В частности, ставка акциза при импорте керосина марки ТС-1 для реактивных двигателей будет составлять 1 манат за тонну, прочего топлива для реактивных двигателей – 80 манат за тонну, осветительного керосина марки КО и керосина для технических целей марки КТ-2 – 1 манат за тонну, керосина для прочих целей – 80 манат за тонну.

Данные ставки по акцизам будут действительны до 1 января 2019 года.

Н.Аббасова