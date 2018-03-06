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Финансы 06.03.2018 13:37

Ряд банков в Азербайджане хотят стать банками-агентами НФПП

Ряд азербайджанских банков обратились в Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) с предложением стать банками-агентами по выдаче льготных кредитов, сообщил журналистам во вторник исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев.

«Несколько банков обратились в НФПП с предложением стать банками-агентами по выдаче льготных кредитов. Данное обращение вызвано в связи с аннулированием лицензии DemirBank. В настоящее время НФПП рассматривает поступившие предложения», - сказал Ш.Абдуллаев.

Как сообщалось, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

ADIF является ликвидатором банка.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется не менее 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НФПП, БАНКИ, АГЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]