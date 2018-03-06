НФПП выделит 7 млн манатов на кредитование проектов по выращиванию сахарной свеклы

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) в ближайшее время подпишет протокол намерений с ОАО «Азербайджанский промышленный банк» (ASB), в рамках которого планируется кредитование проектов по выращиванию сахарной свеклы, сообщил журналистам во вторник исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев.

«В соответствии с протоколом, НФПП будет выдавать льготные кредиты на финансирование инвестиционных проектов, поддерживаемых ASB. Кредиты будут выданы на проекты, предусматривающие выращивание сахарной свеклы на площади 7 тыс. га»,- сказал Ш.Абдуллаев.

Он отметил, что предполагаемая сумма кредитов на эти цели составит 7 млн манатов, кредиты будут выдаваться по ставке 3% годовых.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем льготного кредитования планируется в размере 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков