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Финансы 06.03.2018 13:50

НФПП выделит 7 млн манатов на кредитование проектов по выращиванию сахарной свеклы

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) в ближайшее время подпишет протокол намерений с ОАО «Азербайджанский промышленный банк» (ASB), в рамках которого планируется кредитование проектов по выращиванию сахарной свеклы, сообщил журналистам во вторник исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев.

«В соответствии с протоколом, НФПП будет выдавать льготные кредиты на финансирование инвестиционных проектов, поддерживаемых ASB. Кредиты будут выданы на проекты, предусматривающие выращивание сахарной свеклы на площади 7 тыс. га»,- сказал Ш.Абдуллаев.

Он отметил, что предполагаемая сумма кредитов на эти цели составит 7 млн манатов, кредиты будут выдаваться по ставке 3% годовых.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем льготного кредитования планируется в размере 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НФПП, АПК, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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