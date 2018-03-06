Жээнбеков заявил, что члены его семьи не получат преференций во время его президентства в Киргизии, выступил в пользу парламентской демократии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с журналистами во вторник заявил, что будет поддерживать принципы парламентской демократии в стране, отверг заявления о разногласиях с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и пообещал, что его семья не будет вмешиваться в управление страной.
"Я видел судьбы Акаева и Бакиева (экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев бежали из страны под давлением оппозиции, Бакиев обвиняется в коррупции и злоупотреблениях - ИФ), я не буду допускать, чтобы семья вмешивалась, по истечении шести лет я должен буду как-то жить дальше", - сказал С.Жээнбеков на встрече с руководителями СМИ в Бишкеке.
"Сейчас много говорят о моих братьях и сестрах, нас было 11, сейчас - восемь, мои братья занимали хорошие должности и до меня, они обеспеченные люди", - добавил С. Жээнбеков.
"Моя цель - работать во благо народа и во благо государства, я не допущу, чтобы кто-либо в личных целях использовал государственное кресло, и я сам должен отработать народное признание", - подчеркнул президент Киргизии, добавив, что "будет работать открыто".
Глава государства добавил, что поддерживает идею углубления в Киргизии процессов парламентской демократии.
"Я против президентского управления, чтобы был авторитарный режим, я буду работать над укреплением парламентской системы, это тот путь, по которому мы должны идти", - сказал С.Жээнбеков.
Президент также опроверг появившиеся в местной прессе сообщения о разногласиях между ним и бывшим главой государства А.Атамбаевым.
"Мы с Алмазбеком Атамбаевым дружим уже более 20 лет, в самые трудные моменты были вместе. Разные слухи могут быть, противоречий между нами нет, мы встречаемся, некоторые вопросы обсуждаем", - отметил С.Жээнбеков.
С.Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии 24 ноября 2017 года, в начале марта прошло 100 дней с момента нахождения его в должности главы государства.
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