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СНГ 06.03.2018 14:27

Жээнбеков заявил, что члены его семьи не получат преференций во время его президентства в Киргизии, выступил в пользу парламентской демократии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с журналистами во вторник заявил, что будет поддерживать принципы парламентской демократии в стране, отверг заявления о разногласиях с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и пообещал, что его семья не будет вмешиваться в управление страной.

"Я видел судьбы Акаева и Бакиева (экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев бежали из страны под давлением оппозиции, Бакиев обвиняется в коррупции и злоупотреблениях - ИФ), я не буду допускать, чтобы семья вмешивалась, по истечении шести лет я должен буду как-то жить дальше", - сказал С.Жээнбеков на встрече с руководителями СМИ в Бишкеке.

"Сейчас много говорят о моих братьях и сестрах, нас было 11, сейчас - восемь, мои братья занимали хорошие должности и до меня, они обеспеченные люди", - добавил С. Жээнбеков.

"Моя цель - работать во благо народа и во благо государства, я не допущу, чтобы кто-либо в личных целях использовал государственное кресло, и я сам должен отработать народное признание", - подчеркнул президент Киргизии, добавив, что "будет работать открыто".

Глава государства добавил, что поддерживает идею углубления в Киргизии процессов парламентской демократии.

"Я против президентского управления, чтобы был авторитарный режим, я буду работать над укреплением парламентской системы, это тот путь, по которому мы должны идти", - сказал С.Жээнбеков.

Президент также опроверг появившиеся в местной прессе сообщения о разногласиях между ним и бывшим главой государства А.Атамбаевым.

"Мы с Алмазбеком Атамбаевым дружим уже более 20 лет, в самые трудные моменты были вместе. Разные слухи могут быть, противоречий между нами нет, мы встречаемся, некоторые вопросы обсуждаем", - отметил С.Жээнбеков.

С.Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии 24 ноября 2017 года, в начале марта прошло 100 дней с момента нахождения его в должности главы государства.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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