Ликвидирован мужчина, напавший на сотрудников правоохранительных органов при проверке документов в Нижнем Новгороде - ФСБ

В Нижнем Новгороде ликвидирован мужчина, напавший на сотрудников правоохранительных органов при проверке документов, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает в субботу Центр общественных связей ФСБ.
"4 мая в Нижнем Новгороде при проверке документов неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. (. . .) адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы", - сообщает ФСБ.
"На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личность бандита устанавливается, отмечается ведомство.
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