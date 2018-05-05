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СНГ 05.05.2018 13:26

Ликвидирован мужчина, напавший на сотрудников правоохранительных органов при проверке документов в Нижнем Новгороде - ФСБ

В Нижнем Новгороде ликвидирован мужчина, напавший на сотрудников правоохранительных органов при проверке документов, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает в субботу Центр общественных связей ФСБ.

"4 мая в Нижнем Новгороде при проверке документов неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. (. . .) адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы", - сообщает ФСБ.

"На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личность бандита устанавливается, отмечается ведомство.

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Тэги: РОССИЯ, НИЖНОВГОРОД, БОЕВИК, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]