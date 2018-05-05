Парижане вышли на улицы в знак протеста против политики Макрона

Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против социально-экономического политического курса правительства Эмманюэля Макрона, передали в субботу французские СМИ.

По данным изданий, многие протестующие держали в руках плакаты с призывами к отставке французского президента. Акция пока проходит мирно.

Организатором демонстрации, приуроченной к годовщине нахождения Э.Макрона у власти, является движение "Не подчинившаяся Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном. В "Твиттере" движения отмечается, что в акции протеста приняли участие 160 тыс. человек.

Накануне официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво выразил опасения по поводу того, что мирная акция может привести к беспорядкам. "Мы обеспокоены возможным насилием (в ходе демонстраций - ИФ), и поэтому мы увеличиваем число полицейских, обеспечивающих безопасность", - сказал он журналистам.

Ранее в субботу сообщалось, что в Париже мобилизуют дополнительные 2 тыс. сотрудников полиции для обеспечения порядка в день проведения протестной акции.