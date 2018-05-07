Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0333 RUR   0.0271 GBR   2.3035 TRY   0.4018

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 17° 26° 9 Май 16° 28° 10 Май 16° 25°

СНГ 07.05.2018 18:41

8 мая в Думе ждут президента при рассмотрении кандидатуры Медведева на пост премьера - Володин

В Госдуме ожидают президента РФ Владимира Путина на заседании 8 мая при рассмотрении кандидатуры Дмитрия Медведева на пост председателя правительства, сообщил "Интерфаксу" в понедельник спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Ждем", - сказал В.Володин в ответ на вопрос агентства, приедет ли В.Путин в Госдуму во вторник в связи с рассмотрением внесенной им в нижнюю палату кандидатуры Д.Медведева.

Госдума, как ожидается, даст согласие на утверждение Д.Медведева председателем правительства.

В.Путин официально внес в Госдуму кандидатуру Д.Медведева на пост главы кабинета в понедельник практически сразу после инаугурации.

Заседание Госдумы по этому вопросу запланировано на вторник в 15:00.

До этого - в понедельник вечером и во вторник в первой половине дня - Д.Медведев встретится с каждой из четырех фракций Госдумы. Первая такая встреча состоится в понедельник в 17:00 - с фракцией "Единая Россия".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, МЕДВЕДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Прибывшие в Ереван депутаты Госдумы просят организовать им встречу с лидером протестов Пашиняном Спикер Госдумы ужаснулся твитам Трампа Обвинения в адрес 13 россиян во вмешательстве в выборы в США абсурдны - Володин Глава думского комитета Калашников, находящийся в санкционном списке США, собирается на конференцию в ООН Действия США в отношении Ирана осложнят ситуацию в атомной сфере - Слуцкий Госдума РФ ратифицировала протокол о списании $240 млн долга Киргизии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]