8 мая в Думе ждут президента при рассмотрении кандидатуры Медведева на пост премьера - Володин

В Госдуме ожидают президента РФ Владимира Путина на заседании 8 мая при рассмотрении кандидатуры Дмитрия Медведева на пост председателя правительства, сообщил "Интерфаксу" в понедельник спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Ждем", - сказал В.Володин в ответ на вопрос агентства, приедет ли В.Путин в Госдуму во вторник в связи с рассмотрением внесенной им в нижнюю палату кандидатуры Д.Медведева.

Госдума, как ожидается, даст согласие на утверждение Д.Медведева председателем правительства.

В.Путин официально внес в Госдуму кандидатуру Д.Медведева на пост главы кабинета в понедельник практически сразу после инаугурации.

Заседание Госдумы по этому вопросу запланировано на вторник в 15:00.

До этого - в понедельник вечером и во вторник в первой половине дня - Д.Медведев встретится с каждой из четырех фракций Госдумы. Первая такая встреча состоится в понедельник в 17:00 - с фракцией "Единая Россия".