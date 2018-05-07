"Азербайджанские автомобильные дороги" получат 9,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству "Азербайджанские автомобильные дороги" из госбюджета 9,6 млн манатов на строительство автодороги Агдашском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Автодорога Нехрахалил-Котанарх-Джардам-Тофиги-Шамсабад соединяет семь населенных пунктов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Ф.Исазаде