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Внутренняя политика 07.05.2018 18:40

"Азербайджанские автомобильные дороги" получат 9,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству "Азербайджанские автомобильные дороги" из госбюджета 9,6 млн манатов на строительство автодороги Агдашском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Автодорога Нехрахалил-Котанарх-Джардам-Тофиги-Шамсабад соединяет семь населенных пунктов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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