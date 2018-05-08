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Дальнее зарубежье 08.05.2018 11:15

Ким Чен Ын в настоящее время может находиться с визитом в Китае - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, предположительно, в настоящее время находится с визитом в Китае, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

По данным источников, северокорейский самолет, на борту которого находится высокопоставленный чиновник из Пхеньяна, прибыл в китайский город Далянь в понедельник. Источники сообщают, что, судя по протокольным мероприятиям, на борту самолета с высокой вероятностью находится Ким Чен Ын.

"Учитывая различные обстоятельства, связанные с протоколом, велики шансы того, что чиновник (прибывший в Далянь - ИФ) - это председатель Ким Чен Ын", - сказал источник агентства.

Если факт визита подтвердится, то эта поездка в Китай станет уже второй для Ким Чен Ына с марта. В конце марта северокорейский лидер посещал Пекин в качестве первой заграничной поездки на посту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ЛИДЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]