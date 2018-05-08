Ким Чен Ын в настоящее время может находиться с визитом в Китае - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, предположительно, в настоящее время находится с визитом в Китае, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

По данным источников, северокорейский самолет, на борту которого находится высокопоставленный чиновник из Пхеньяна, прибыл в китайский город Далянь в понедельник. Источники сообщают, что, судя по протокольным мероприятиям, на борту самолета с высокой вероятностью находится Ким Чен Ын.

"Учитывая различные обстоятельства, связанные с протоколом, велики шансы того, что чиновник (прибывший в Далянь - ИФ) - это председатель Ким Чен Ын", - сказал источник агентства.

Если факт визита подтвердится, то эта поездка в Китай станет уже второй для Ким Чен Ына с марта. В конце марта северокорейский лидер посещал Пекин в качестве первой заграничной поездки на посту.