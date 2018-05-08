Ким Чен Ын в настоящее время может находиться с визитом в Китае - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, предположительно, в настоящее время находится с визитом в Китае, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.
По данным источников, северокорейский самолет, на борту которого находится высокопоставленный чиновник из Пхеньяна, прибыл в китайский город Далянь в понедельник. Источники сообщают, что, судя по протокольным мероприятиям, на борту самолета с высокой вероятностью находится Ким Чен Ын.
"Учитывая различные обстоятельства, связанные с протоколом, велики шансы того, что чиновник (прибывший в Далянь - ИФ) - это председатель Ким Чен Ын", - сказал источник агентства.
Если факт визита подтвердится, то эта поездка в Китай станет уже второй для Ким Чен Ына с марта. В конце марта северокорейский лидер посещал Пекин в качестве первой заграничной поездки на посту.
Глава УМК отметил роль Гейдара Алиева в сохранении государственности Азербайджана
Баку ждет от Брюсселя более активного содействия в рамках карабахского урегулирования – МИД Азербайджана
Форум по финансовым технологиям и блокчейну впервые пройдет в Азербайджане 17-18 мая
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
Азербайджан проводит эксперименты по внедрению цифровой идентификации в банковской сфере - ВБ
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии бриллиантов
На юге Азербайджана при пожаре погибли 3 человека
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
«AzerTelecom» поддерживает образовательные проекты в области информационных технологий
Caspian Energy опубликовал эксклюзивное интервью премьер-министра Турции
В РИКЦ открылась фотовыставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»